Загитова, Карнавал и Эйдельштейн: где учатся российские знаменитости?

Поступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также блогера Вали Карнавал в престижные российские вузы вызвало недоумение у хейтеров. Как и где учатся знаменитости в России, разбиралась «Комсомольская правда».

Алина Загитова

В 2018 году Алина Загитова завоевала золото на Играх в Пхенчхане, выиграла чемпионат Европы. В 2019 году она стала чемпионкой мира, а затем приняла решение сделать паузу в спортивной карьере и поступила в вуз.

Изначально Алина Загитова говорила про учебу в спортивном вузе, однако в итоге поступила на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), на специализацию «Продюсирование и культурная политика». Обучение в этом вузе проводится в очной форме и стоило тогда 330 тысяч руб. в год.

На момент поступления Загитова имела 195-й результат из 196 абитуриентов: ЕГЭ по русскому языку - 51 балл, обществознание - 44 балла.

При этом директор школы «Самбо-70», в отделении которой и занималась фигурным катанием Алина Загитова, Ренат Лайшев отмечал, что РАНХиГС является другом школы, и два учебных заведения сотрудничают много лет.

Летом 2024 года Алина на отлично защитила диплом, тему которого так и не смогла вспомнить в одном из интервью. И после окончания вуза фигуристка продолжила радовать фанатов такими словами как «безызбежно», «аскрометно», а также «сородичи» в отношении граждан Китая.

Валя Карнавал

Блогер, телеведущая и певица Валя Карнавал объявила в соцсетях, что рада стать «частью большой семьи Финансового университета», который входит в топ-12 лучших вузов России по версии RAEX, напоминает издание.

Обучение на факультете рекламы и связей с общественностью, где оказалась девушка, стоит 460 - 510 тыс. руб. за курс, а конкурс составляет более 50 человек на место. Недоумение вызвало то, что блогер поступила в престижное учебное заведение в апреле.

В итоге звезда «Ворониных» Екатерина Волкова, окончившая тот же вуз, выяснила, что Валя Карнавал перевелась в «Финик» из-за границы.

«Валентина закончила колледж (имеется диплом), на основании этого она поступила сначала в РАНХиГС, после перевелась в зарубежный вуз. В феврале этого года перевелась к нам на законных основаниях. Обучаться она будет в дистанционном формате на заочной форме и платной основе. Поблажек к освоению образовательных материалов не планируется», - говорится в ответе Финансового университета на запрос артистки.

Марк Эйдельштейн

В свою очередь звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн на фоне проблем с военкоматом неожиданно для всех перешел из Школы-студии МХАТ в аспирантуру ННГУ им. Лобачевского.

При этом на второй год аспирантуры Эйдельштейн, отвечая на вопрос журналистов о том, по какой теме он планирует писать кандидатскую диссертацию, заявил, что «по «Солярису», по Тарковскому». Но названный роман написал Станислав Лем, а Андрей Тарковский был режиссером фильма по «Солярису», отмечает газета.

Актер Марк Эйдельштейн рассказал, что их с Борисовым напугал Канье Уэст

Ранее российская певица и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка) рассказала в соцсетях, что намеревается сдать ЕГЭ и поступить в один из российских вузов. При этом, по данным СМИ, Зотеева окончила девять классов, после чего поступила в колледж, учебу в котором не завершила.