Вика Цыганова обвинила Киркорова в «сатанизме»

Известная певица Вика Цыганова резко раскритиковала Филиппа Киркорова за его экстравагантный пасхальный кулич, назвав подобное поведение «кощунственным».

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В эмоциональном комментарии Цыганова заявила: «Киркоров, как какой-то язычник или сатанист, вместо обычного кулича решил вкусить на Пасху кулич с дизайнерским куполом и начинкой из сусального золота. Такое безвкусие встретишь редко… Это просто мерзость».

Речь идет об эксклюзивном пасхальном куличе стоимостью 100 тысяч рублей, который Киркоров продемонстрировал в своих соцсетях. Десерт был украшен золотой глазурью и дизайнерскими элементами.