Уехавший в США внук Пугачевой по-русски отметил Пасху

Уехавший из России после начала спецоперации в 2022 году музыкант Никита Пресняков отметил пасхальные выходные в США шашлыками. Фотографии опубликовала супруга певца Алена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Внук певицы Аллы Пугачевой отпраздновал Пасху с друзьями. Компания выехала на природу, жарила шашлыки и исполняла русские песни. Подписчики жены Преснякова усмотрели в этом тоску по родине, отметив, что именно так в России принято проводить праздники с наступлением тепла.

Известно, что Пресняков уехал в США для развития музыкальной карьеры. На данный момент вместе со своей группой он выступает на небольших площадках и исполняет каверы на хиты 90-х.

Ранее сообщалось, что внуки Пугачевой разругались из-за взглядов на место жительства. Источник в окружении семьи артистки утверждает, что Никита Пресняков и оставшийся в России Дени Байсаров практически не общаются.