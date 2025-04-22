Долг в 2 млн: солистка «Фабрики» судится с мужем из-за алиментов

Недавно солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова призналась, что развелась с мужем Алексеем Пигуренко. Как сообщает Starhit, знаменитость призналась, что экс-супруг задолжал по алиментам 2 млн рублей, а также подавал на нее заявления в опеку.

Напомним, что Девятова и Пигуренко были в браке с 2016 года. Сейчас забота о двух сыновьях и маленькой дочке почти полностью легла на знаменитость — артистке приходится совмещать выступления и воспитание наследников.

Сама Девятова не называет конкретных причин расставания. В разговоре с журналистами она отметила, что «просто так» уйти от супруга не сможет ни одна многодетная мать, поскольку воспитание детей в одиночестве — это сложный путь.

«Я до сих пор ни с кем не встречаюсь, а в то время даже мысли не было о других мужчинах, хотелось просто решить мучительную семейную ситуацию», — сказала она.

Сейчас солистке «Фабрики» приходится выстраивать жизнь с нуля самостоятельно: самой водить детей по кружкам, школам и садикам. Дома ей помогают няни, которых сейчас две — они работают попеременно. За их услуги Девятова платит сама. Сейчас бывший муж по решению суда должен ей 2 млн рублей, однако не выплачивает, ссылаясь на апелляцию.

«Размер выплат, определенный судом, его, как я предполагаю, не устраивает. Также он уволился с работы. Говорят, так делают, чтобы алименты были самые минимальные. Для него это уже не первый брак, не первые алименты, поэтому в данном вопросе он "подкован"», — считает артистка.

Она отметила, что экс-супруг также жаловался на нее в опеку. После этого к ней с проверкой приходили специалисты, что стало для Девятовой серьезным стрессом. Кроме того, ей крайне сложно совмещать походы в суды с рабочим графиком. Сейчас Пигуренко имеет назначенные часы на встречи с сыновьями и дочь, однако встретиться с детьми часто не может — ссылается на работу, при этом не говоря, на какую.