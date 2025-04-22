Максим Галкин* рассказал, что он делает в немецком лесу

Максим Галкин* (включен в реестр иноагентов) поделился ностальгическими воспоминаниями о Германии, куда приехал без семьи. В ночном видео из немецкого леса артист признался в особой любви к этой стране: «Возможно, потому что жил здесь в раннем детстве».

48-летний шоумен рассказал, что его первые гастроли в Германии состоялись еще в декабре 2001 года. Известно, что в детстве Галкин* жил с родителями в городе Нора в ГДР — его отец занимал высокий пост в советской военной администрации, а мать работала ученым.

Интересно, что еще в 1979 году Алла Пугачева, будучи в Восточной Германии, посещала семью Галкиных. Сейчас же артист приехал один, оставив супругу с детьми на Кипре. В ближайшие месяцы Галкин* планирует дать 13 концертов в Германии.

Параллельно с ним в немецком туре собирается участвовать Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, чьи предыдущие попытки выступить в Германии два года назад вызвали неоднозначную реакцию в России и в итоге были отменены.

*Включен в реестр иноагентов.