Народный артист РФ Валерий Леонтьев, заявивший о прекращении концертной деятельности, продолжает принимать заявки на частные выступления. Как сообщает «Абзац», певец готов выйти на сцену за 15 млн рублей.

Как рассказали изданию в одном из ивент-агентств, весь гонорар необходимо выплачивать по безналу. В дополнительные затраты входит местный транспорт, наполнение гримерки и технический райдер: 75 тысяч рублей на бытовые расходы и порядка 450 тысяч рублей на оснащение площадки техникой.

В частности, музыкант готов передвигаться лишь на авто премиум-класса конкретной марки, а жить исключительно в апартаментах класса люкс с заклеенными окнами. Также Леонтьеву требуется охрана, а его приезд не должен поднимать шумихи. На столе в гримерке исполнителя должна стоять бутылка дорогого шотландского виски с мясной нарезкой на закуску.

Напомним, что Леонтьев покинул Россию после начала спецоперации. Тогда же он заявил о прекращении своей концертной деятельности. Сейчас исполнитель проживает в Майами.