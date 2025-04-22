Бьянка Цензори в боди без штанов снялась с Канье Уэстом после разрыва

Модель Бьянка Цензори в боди без штанов снялась с рэпером Канье Уэстом после развода. Артист опубликовал фото в X (бывший Twitter).

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30-летняя Бьянка Цензори позировала в голубом боди и черных кожаных ботфортах. Канье Уэст предстал перед камерой в черном худи, бомбере и кожаных брюках. Модель смотрела вдаль, пока рэпер стоял рядом, положив руки в карманы.

Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, знаменитости завершили отношения еще в феврале 2025 года.

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16 марта сообщалось, что Канье Уэст вышел на публику с двойником Бьянки Цензори. Рэпера засняли вместе с девушкой, которая внешне напоминала его супругу, когда они шли в Лос-Анджелесе.

Позже Канье Уэст подтвердил в песне «BIANCA» из нового альбома «WW3», что расстался с женой после череды скандальных постов в соцсети X.

«Моя малышка, она сбежала. <…> У нее приступ паники, и ей не нравится, как я пишу в Twitter; Пока Бьянка не вернется, я не сплю всю ночь; Я действительно не знаю, где она находится», — зачитал рэпер в треке.