Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Возможное возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит. Об этом в беседе с РИА Новости заявил актер Иван Охлобыстин.

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"Я не знаю, честно говоря. Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет – ничего сейчас уже не меняет", – сказал актер.

Он также добавил, что не может критиковать певицу, поскольку она – женщина.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что уехавшая в 2022 году Пугачева в случае возвращения в страну не вернет свой статус и не займет прежнее место. Михалков указал, что будет работать с вернувшимися артистами, если увидит, что они изменили свою позицию.

До этого в Госдуме также призывали лишить Пугачеву имущества и признать ее иноагентом. В Ассоциации владельцев недвижимости РФ отметили, что возможный снос замка певицы в подмосковной деревне Грязь мог бы обойтись по меньшей мере в 40 миллионов рублей, в том числе за вывоз строительного мусора.