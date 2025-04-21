«Будет новое измерение»: Катя Лель предостерегла человечество на фоне смерти Франциска
Певица раскрыла секрет, как спастись в новой реальности.
Смерть Папы Римского Франциска взбудоражила всех тех, кто верит в пророчества и скорый конец света. На фоне кончины понтифика высказалась блогерша Айза — по ее мнению, уход первосвященника из жизни может быть предзнаменованием апокалипсиса. Однако не все приверженцы подобных теорий согласны с таким мнением.
Журналисты издания Super решили пообщаться на эту тему с Катей Лель — человеком, который разбирается в сверхъестественном. Певица заверила, что конца света не будет, однако расслабляться пока не стоит.
«Конца света не будет, но будет новое измерение. То измерение, которое прописано над человечеством, оно сегодня уже присутствует в нашем частотном вибрационном поле», — заявила Лель.
Спастись, по мнению артистки, можно, однако необходимо работать над собой.
«Я вам хочу сказать секрет: те люди, которые не будут жить во благо обществу, которые не будут работать над собой, — в течение буквально нескольких лет Земля их будет утилизировать в большом масштабе», — предсказала Лель.