Звезда «Пацанок» написала подруге за час до своей гибели

Участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, которая в 2023 году разбилась насмерть при падении с 22-го этажа, за час до своей гибели написала подруге СМС-сообщение со словами «Я устала».

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Близкие девушки тяжело переживали утрату, а некоторые люди, в том числе другие участницы «Пацанок» даже поставили под сомнение гибель Михайловой. Кроме того, ее семья все еще пытаются выяснить, что с ней на самом произошло в день смерти.

— Я не хочу вeрить в это, только вчера разговаривалa с ней. Ее пoследнее смс за час до смерти: «Я устaла», — передает слова одной из знакомых Михайловой StarHit.

Подруги «пацанки» рассказали, что она увлекалась экстримом и любила бывать на крышах. Возможно, это и стало причиной трагедии. Также в Сети распространились слухи о том, что причиной трагедии могла стать драка.

Создатели «Пацанок» изначально планировали сделать настоящих леди из девушек, которые росли в неблагополучных семьях, стали грубыми и жестокими из-за личных трагедий и искали «успокоения» во вредных привычках. Однако не всем из них «закрепить результат» и не вернуться к старому образу жизни.