P. Diddy захотел перенести судебное заседание из-за ретроградного Меркурия. Об этом сообщает издание RadarOnline.

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Адвокаты рэпера P. Diddy на очередном заседании, которое прошло в Манхэттене 18 апреля попросили судью отсрочить судебное разбирательство на два месяца. Официально это объяснялось тем, что доказательства со стороны обвинения задерживались.

Однако инсайдеры сообщили, что истинная причина кроется в любви рэпера к астрологии.

«С учетом ретроградного Меркурия, недавнего затмения и других планетарных движений он убежден, что это худшее время для суда. Но судью не интересовали гороскопы — только сроки», - уверен источник.

В итоге судья отказался удовлетворять просьбу адвокатов рэпера.

Ранее мы писали о том, что адвокаты P.Diddy заявили, что прокурор был предвзят к нему из-за цвета кожи.