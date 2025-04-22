Миллиардера Лебедева заподозрили в новом романе после расставания с Перминовой

Российского миллиардера Александра Лебедева заподозрили в новом романе после расставания с моделью Еленой Перминовой. Об этом сообщает издание Spletnik.

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Александра Лебедева заметили вместе с предполагаемой возлюбленной в Кривоколенном переулке Москвы. Позже журналисты выяснили, что 65-летний миллиардер якобы встречается с 29-летней Ариной Лабиковой. Девушка была запечатлена на видео с отпуска бизнесмена на Мальдивах, которое выложила в личный блог адвокат Екатерина Гордон, отдыхавшая в компании пары.

По информации журналистов, Арина Лабикова уже долгое время знакома с Александром Лебедевым, она занимает должность директора по развитию его Национальной резервной корпорации. Отмечается, что в СМИ ее также называли представителем предпринимателя. До этого Лабикова была замужем за радиоведущим Александром Буниным, который был на 20 лет старше нее. В браке у пары родилась дочь.

25 декабря Елена Перминова объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Модель отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Блогерша не стала раскрывать причину разрыва, заявив, что «личное всегда будет личным».

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У Елены Перминовой и Александра Лебедева есть четверо детей. Манекенщица и миллиардер воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.