Блогер Кристина Рахимова умерла после борьбы с редким типом рака

Популярная блогер Кристина Рахимова скончалась в возрасте 26 лет. Девушка боролась с редким видом онкологии — саркомой Юинга правой почки.

Рахимова узнала о заболевании сразу после свадьбы. И первым о ее смерти сообщил муж.

— Покойся с миром любимая. В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Но для нас оно будет биться до конца, как и ты. Как ты и говорила, дорогая. Для всех ты осталась источником энергии, любви и счастья, — написал он в социальных сетях, попросив поклонников не расспрашивать о произошедшем и пообещав обо всем сообщить «как только станет легче».

Еще в феврале девушка делилась с аудиторией своими переживаниями, связанными с болезнью. Ощущения после химиотерапии она сравнивала с гриппом без температуры, а также жаловалась на тошноту и боли в костях и желудке. Справляться помогал морфин, дозу которого пришлось уменьшить, и дополнительные таблетки.

— Ходить очень тяжело. Даже в туалет сама хожу через раз — такое ощущение, будто тело ломается. Сегодня у мужа и папы была встреча с врачом, — делилась блогер.

В феврале тюменский танцор и блогер Никита Горбунов умер в возрасте 16 лет. Причиной также стало онкологическое заболевание.