Юная пассия Лепса прокомментировала интрижки певца матерной цитатой Айзы

Девушка продемонстрировала уверенность в себе.

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Возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась в своих соцсетях. Юная блогерша ответила на провокационные вопросы подписчиков о романе с 62-летним артистом и многом другом. У Авроры поинтересовались, о какой свадьбе она мечтала в детстве. Киба призналась, что ни о какой.

«Я очень люблю отмечать юбилеи, дни рождения, но вот как-то к свадьбам я спокойно отношусь. Может, потому что с этим пока не сталкивалась — не знаю! Но, если и делать, то только свадьбу года!» — написала девушка Лепса.

Роман с исполнителем хита «Натали» Киба не стала комментировать. Лишь на вопрос, состоит ли она в отношениях, она ответила: «Нет, я в приколе». Свои слова она сопроводила романтическим фото с Григорием.

Поинтересовались подписчики также и тем, как Аврора относится к бывшим интрижкам Лепса с моделями, Юлией Барановской и другими дамами. Киба резюмировала, что за нее уже ответила Айза, и привела соответствующее видео. Вот что произнесла на камеру дерзкая телеведущая: