«Уже не пахнет, 10 лет все-таки прошло»: сестра Жанны Фриске побывала в ее квартире

Сестра Жанны Фриске побывала в квартире певицы спустя почти 10 лет после ее смерти. В личном блоге Наталья Фриске поделилась уникальными кадрами из жилья артистки, где все осталось так, как было при ее жизни.

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После смерти Жанны Фриске ее квартира в Москве в настоящее время пустует и «ждет» ее сына Платона, который проживает с отцом. Недавно сестра экс-солистки группы «Блестящие» посетила ее апартаменты и опубликовала соответствующие видео. Судя по кадрам, все осталось на своих местах, как было при жизни артистки: на полках расставлены фотографии, книги и награды, на туалетном столике — любимые духи и аксессуары.

Наталья Фриске также сняла гардеробную сестры и сделала обзор ее вещей: «Здесь много сумок, шляп… Платошкины пинетки маленькие, которые он так ни разу не надел». Показала сестра Жанны Фриске и ее сумку, с которой та ходила незадолго до смерти, а также ее нательный крестик. В шкафу все вещи певицы висят и лежат на своих местах. По словам ее родственницы, спустя годы после трагедии ее наряды уже хранят ее запах.

«Тут все как лежало, так и лежит. Я иногда все это перебираю. Нет, уже не пахнет, 10 лет все-таки прошло», — призналась Наталья Фриске.

Затем сестра артистки продемонстрировала «святая святых» — ее коллекцию обуви: «Все лежит, рука не поднимается никому отдать».

Напоследок Наталья Фриске показала красный латексный комбинезон, в котором сестра снималась в клипе на песню «Портофино», а также ее белые ботильоны на шпильке.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке «Блестящих» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают ее близкие, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее сообщалось о том, что сестра Жанны Фриске поделилась кадрами из квартиры покойной певицы.