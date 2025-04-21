Автор хита «К черту любовь» Олег Влади готовит апелляцию в суде против Лободы

Passion.ru

Композитор и музыкант Олег Влади готовит апелляцию на решение суда, по которому уехавшей из России украинской певице Светлане Лободе разрешили исполнять на концертах хит «К черту любовь».

Автор хита «К черту любовь» готовит апелляцию в суде против Лободы
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Напомним, Влади с осени 2023 года пытается лишить артистку прав на исполнение одной из самых популярных песен в ее репертуаре.

Как пояснил композитор, он решил запретить Лободе исполнять свою композицию, так как не знает, куда именно идут средства, вырученные с концертов Светланы.

«Сейчас готовится подача апелляции, и, соответственно, начался третий круг этой истории. Мы добавили все необходимые документы и вот ждем назначения даты рассмотрения», - сказал Влади в беседе с НСН.

По его словам, главной проблемой судебных разбирательств являются два договора с Лободой, один из которых оказался на украинском языке. Более того, подпись композитора в этом документе оказалась поддельной, что подтвердила экспертиза.

«Компания Sony Music, которая сейчас действует под названием Koala Music, продолжает представлять интересы Лободы на территории России и опирается именно на украинский договор. Ряд позиций украинского договора не дает право использовать даже мне эту песню каким бы то ни было образом. У компании, как у представителя певицы, есть копия этого договора, а провести государственную экспертизу по копии невозможно», - пояснил Влади.

Он выразил мнение, что судья каждый раз принимает безопасное для себя решение и отклоняет исковые требования, чтобы не вникать в спор.

После начала СВО Лобода отреклась от России и переехала в Латвию. Ей пришлось начинать строить карьеру буквально с нуля, так как даже многие украинские слушатели не поддерживали ее. Чтобы как-то зарабатывать, артистка стала исполнять песни на иностранных языках. Однако и это не приблизило ее к тому уровню известности, который у нее был.

Ранее Светлана Лобода рассказала о своей жизни после отъезда из России. Она заявила, что пик ее карьеры действительно пришелся на время до 2022 года, а потом у нее все «оборвалось».

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Светлана Лобода