Критиковавший СВО комик вернулся в Россию

Комик Андрей Скороход, раскритиковавший спецоперацию, появится в новом выпуске шоу Comedy club на телеканале ТНТ. Как сообщает «Царьград», реклама нового выпуска вызвала неоднозначную реакцию.

Скороход — гражданин Белоруссии. В начале спецоперации на Украине он опубликовал пост, в котором выразил сомнения в целесообразности боевых действий и не понимает целей СВО. В феврале 2022 года он покинул Россию, однако после года за границей решил вернуться в российский шоу-бизнес. В частности, комик должен сыграть во втором сезоне сериала «Два холма». Публикации с критикой СВО он удалил.

В новом выпуске Скороход будет вместе с юмористом Гариком Харламовым «обсудит модные бренды». На это обратили внимание некоторые Telegram-каналы и комментаторы, которым не понравилось возвращение комика на российское телевидение.

Отмечается, что юморист критиковал не только Россию, но и белорусского президента Александра Лукашенко. В 2020 году он заявлял, что «разочаровался» в Родине.