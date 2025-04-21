Цискаридзе рассказал о тяжелой болезни

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что в юности попал в больницу с тяжелой болезнью. По его признанию, если бы не помощь врачей, он мог бы умереть.

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Танцор отметил, что в клинике провел месяц. В то же время там лежал сын актера Жерара Депардье с таким же диагнозом, только его медики не смогли спасти. Он скончался из-за развития гангрены.

«Мне тогда доктор сказал, что я один из миллиона, у которого не было осложнений и удалось выжить», - рассказал Николай в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Чтобы помочь артисту, врачи провели 10 операций. Также в палату к Цискаридзе приводили священника.

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«Он меня причастил и на следующий день температура исчезла, хотя я месяц провел в жутких муках», - поделился танцор.

Напомним, что в этом году Николай Цискаридзе решил вернуться на большую сцену спустя 10 лет. Его пригласили в спектакль «Кабала святош» вместе с актером Константином Хабенским.

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