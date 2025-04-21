На Ивлееву подали в суд

На компанию блогера Насти Ивлеевой подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков Easy Peasy. Как сообщает Telegram-канал Mash, с фирмы потребовали выплатить задолженность почти в 300 тысяч рублей.

По информации канала, фирма «Коленки пчелы», которая занималась производством чипсов, заключила договор с компанией «ТЛК Трансгрупп». Организация занималась доставкой продукции Easy Peasy в торговые сети по России. На фоне убытка в 428 тысяч рублей Ивлеева не смогла оплатить услуги полностью — она осталась должна 288 тысяч рублей. В результате подрядчик обратился в суд.

Ивлеева показала фото в крошечном бикини

Ранее СМИ сообщили, что Ивлеева продала особняк, который остался у нее после развода с рэпером Элджеем. Покупателем объекта в коттеджном посёлке «Старый Свет» в Истринском районе Подмосковья стал артист Владимир Вдовиченков. Сумма сделки составила 120 млн рублей.