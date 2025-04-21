Лолита отказалась помочь бойцу СВО

Певица Лолита переживает не лучший период в своей карьере. Ее концерты массово отменяются по России, несмотря на то, что артистка давно извинилась за участие в «голой» вечеринке в 2023 году. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, Милявскую не хочет видеть вовсе не государство, а именно народ, который ей больше не верит. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Виталий Николаевич признался, что у него состоялся разговор с Лолитой по поводу отмены ее концертов. Чтобы решить эту проблему, Бородин предложил певице не тайно, а открыто помочь одному из бойцов СВО. Однако вокалистка предпочла отказаться.

«Я вчера разговаривал с ней по телефону, она мне жаловалась, рассказывала об отмене концертов. Я ее попросил помочь деньгами участнику СВО, для которого мы сейчас собираем средства, делаем протезы. И она сказала, что у нее нет возможности помочь. Ее позиция для нас понятна. Уверен, если бы захотела, она нашла бы возможность помочь. А она отказалась, - сообщил Бородин. — Сейчас идет специальная военная операция, погибают молодые мальчишки, отцы, мужья, сыновья. И в это время народ видит, как звезды зарабатывают большие деньги и не помогают. Давайте уже откровенно говорить, они не помогают в таких объемах, в которых хотелось бы. Лолита вчера мне говорила, что она кому-то помогает, но это же никто не видит. Говорить можно все, что угодно. А почему они это делают скрытно? Потому что переживают за свои двойные гражданства, чтобы не попасть под санкции».

По словам главы ФПБК, из-за отмены концертов Лолита потеряла миллионы рублей. А не хотят ее видеть на сцене вовсе не власти, а именно простые люди. Он считает, что организаторы шоу просто услышали народ и пошли ему навстречу.

Певица Лолита получила копию доноса, из-за которого сорвался концерт в Ижевске

«Все закономерно, это всего лишь крик души людей и запрос нашего общества. Некоторые органы власти, предприниматели, которые дают площадки для проведения концертов, это видят и прекрасно понимают, что Лолита, по сути, проукраинская, хоть и делает вид, что болеет за Россию. Общество отменяет ее. Это не государство, а граждане», - заявил Виталий Бородин.

Ранее Лолита получила копию доноса, из-за которого сорвался ее концерт в Ижевске.