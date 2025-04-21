Кадышева вдвое увеличила гонорар на фоне популярности у молодежи

Народная артистка России Надежда Кадышева вдвое увеличила гонорар за свое выступление на фоне популярности у молодежи. Как сообщает aif.ru, об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, если раньше певица была готова выступить за 2 млн рублей, то сейчас просит 4-5 млн рублей. В райдере у Кадышевой нет особых изысков — артистке нужны только чай, вода, кофе, холодные и горячие закуски в гримерке.

«Все билеты у Надежды раскуплены, залы переполнены. Я могу сказать, что она сейчас работает на 100%», — добавил Дворцов.

Напомним, что в последние месяцы песни Кадышевой стали популярны у молодого поколения. Зумеры активно используют ее композиции «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей» и другие для создания роликов в соцсетях, а также посещают ее концерты.