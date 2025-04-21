Блогерша Айза заявила, что кончина папы Римского станет концом света

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай опубликовала в Telegram-канале пост, в котором сказано, что якобы кончина папы Римского Франциска станет концом света. Айза, ссылаясь на пророчество святого Малахия, утверждает, что якобы Франциск - "последний Папа". Блогерша верит, что конец света наступит в 2027 году. В комментариях многие подписчики Айзы назвали информацию неправдоподобной. "Забей, столько предсказаний о конце света было, что если им верить"; "Нет. Ну это, конечно, считаю бредом"; "Сколько концов света мы уже пережили, дорогие", - написали интернет-пользователи. Папы Римского Франциска не стало 21 апреля после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. 14 февраля Франциска экстренно госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Дважды его состояние ухудшалось до критического, но врачам удавалось его стабилизировать. За день до своей кончины, 20 апреля, Франциск провел личную встречу с вице-президентом США, а также записал традиционное пасхальное послание для верующих. Франциск был избран папой Римским 13 марта 2013 года. Он стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов. Франциск сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.