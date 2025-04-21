Баста рассказал, как реагирует на буллинг в свой адрес

Каким бы всеобщим любимцем ни был Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), но и у него полно хейтеров, которые в социальных сетях оставляют множество негативных комментариев в его адрес. В документальном проекте «Народное интервью» Баста признался, что буллинг задевает его до глубины души.

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В рамках шоу певцу задавали вопросы люди разных возрастов: 14-летняя Настя попросила Василия дать совет, как постоять за себя перед одноклассниками, которые её не принимают. Баста поддержал гостью и вспомнил, что в детстве часто менял школы и каждый раз на новом месте учёбы он ощущал себя посторонним. Те переживания рэпер сравнил со своими чувствами, которые он испытывает сейчас, сталкиваясь с хейтом в интернете.

«Я о себе читаю вещи, которые меня очень сильно ранят, делают больно, — сказал Вакуленко. — От невидимых людей. Я очень сильно на этом концентрировался и, бывает, концентрируюсь, горю изнутри. Мне хочется, как тогда, когда я был ребёнком, доказать, что я не плохой человек».

Артист привёл в пример свою знакомую, которая однажды посоветовала ему общаться только с теми людьми, которые дарят ему любовь и необходимую поддержку. Этот же совет он дал девочке, а также порекомендовал ей поговорить с мамой.