Марго рассказала о своих отношениях с Киркоровым

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) рассказала о своих взаимоотношениях с артистом Филиппом Киркоровым. Как пишет сайт «Страсти», она призналась, что ее и поп-короля связывает лишь деловое общение.

Исполнительница отметила, что считает Киркорова «великим человеком», а также была бы рада, если бы он назвал ее другом.

«Но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы все равно будем просто хорошо общаться», — добавила Марго.

Певица также рассказала, что Киркоров всегда поступает как мужчина и относится к ней уважительно. Овсянникова и ее наставник обращаются друг к другу только на «вы», что артистка считает большой честью. Марго уверена — их сотрудничество поможет ей стать такой же популярной, как Ани Лорак или Анастасия Стоцкая.