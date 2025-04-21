Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, обратился к врачам из-за болей в сердце после попытки возвращения к актерской карьере. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 72-летний Владимир Пермяков пожаловался на боли в сердце, спине и шее. Врачи заподозрили у актера диабет и прописали диету, запретив употреблять колбасы, сало, жирные мясо и рыбу, консервы, а также пить газированную воду. При этом и ранее артист сидел на диете.

Сам знаменитый Леня Голубков из рекламы МММ пояснил каналу, что следит за своим здоровьем, регулярно занимается спортом, бегает по 5 км и готовится к ролям в театре и на телевидении.

Напомним, что ранее был госпитализирован актер Михаил Боярский. По словам жены актера, Боярский упал в театре, два дня после этого провел дома, но потом у него поднялась температура. Томография показала, что у артиста перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице.