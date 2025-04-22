Татьяна Брухунова показала, чем ее радует 79-летний муж

Татьяна Брухунова счастлива в браке с 79-летним Евгением Петросяном. Московская модница уверяет, что искренне любит своего мужа.

Брухунова тонко намекнула всем завистницам, в том числе певице Славе, что им ничего не светит, юморист отвечает жене взаимностью. Напомним, что на прошлой неделе певица назвала Татьяну "шваброй" и призвала Евгения Вагановича бросить жену.

Молодая супруга артиста показала на своей странице в соцсети, как ее радует Петросян. Брухунова похвасталась, что муж подарил ей букет сирени. Цветы юморист принес любимой просто так, без повода. Татьяна намекнула, что подобные жесты Евгений Ваганович делает часто.

"Много лет назад в мою жизнь пришел лучший мужчина! Спустя годы он не забывает радовать без повода", — поделилась Брухунова.

Поговаривают, что у четы все настолько хорошо, что вот-вот Татьяна станет многодетной мамой. Якобы супруги готовятся к рождению третьего совместного ребенка.