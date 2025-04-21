Стилист озвучила «единственный статус» Брухуновой

Образы Татьяны Брухуновой, из-за которых она регулярно ссорится с подписчиками, далеки от высокой моды, и ее статус не «законодательница мод», а «жена юмориста Евгения Петросяна». Об этом заявила «ТВ Центр» стилист Карина Нигай.

Ранее Брухунова предупредила, что будет банить в своих социальных сетях подписчиков, которые критикуют ее модные образы. Жена артиста подчеркнула, что сама она не против хейтеров, поскольку без них слишком скучно, однако они мешают остальным.

«Я никогда не видела ее на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный ее статус - жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист все-таки уже прадедушка», - заметила стилист Карина Нигай.

Брухунова стала пятой супругой Петросяна. В 2018 году он развелся с артисткой Еленой Степаненко после 33 лет совместной жизни. А в 2019 году официально женился на Татьяне Брухуновой. В этом браке появилось двое детей — мальчик и девочка. При этом у супругов существенная разница в возрасте. Петросян старше своей жены на 44 года.