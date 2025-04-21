Снигирь и Цыганов показали редкие фото общего сына

Актриса Юлия Снигирь и актер Евгений Цыганов опубликовали в социальных сетях редкие фото девятилетнего сына Федора. На это обратило внимание издание kp.ru.

Актеры стараются не демонстрировать своего ребенка на публике, они ограждают мальчика от излишнего внимания. Однако в этот раз было сделано исключение. Снигирь запечатлела сына на фоне живописных пейзажей. На Федоре был надет лонгслив в полоску и черная шляпа. Глаза мальчика были скрыты за солнцезащитными очками.

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Свои отношения Цыганов и Снигирь официально зарегистрировали в 2019 году. До романа с Цыгановым актриса была замужем за Алексеем Снигирем, с которым она развелась после восьми лет совместной жизни. А Цыганов в то время состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у них есть семеро общих детей. Их отношения закончились в 2015 году, когда актриса была беременна.

Артист неоднократно подчеркивал, что он не разрывал отношения со своей семьей и поддерживает контакт с бывшей партнершей. По словам Цыганова, Снигирь не имеет никакого отношения к его разрыву с Леоновой.