Актриса Анна Хилькевич призналась, что прогнала 50 нянь
Актриса Анна Хилькевич «выгнала» около 50 потенциальных нянь.
Об этом сообщает сайт «7 дней.ru».
«Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», — цитирует издание звезду «Универа».
По данным СМИ, Хилькевич выдвигает серьезные требования к няне для своих детей. Актриса ищет женщину с педагогическим образованием и внушительным опытом работы. Она должна быть умной и опрятной, уметь готовить детские блюда и увлекаться психологией.
Хилькевич также намерена найти няню, с которой ей удастся установить «доверительные отношения». До этого звезда рассказывала, что уволила трех нянь из-за нарушений: одна из них проявила грубость к ребенку, другая — уснула, а третья — переходила с детьми дорогу в неположенном месте.
Актриса Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги растят трех дочерей: девятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и полугодовалую Оливию. Хилькевич отмечала в интервью Наталье Подольской, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам знаменитости, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.