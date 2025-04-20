Баста поделился детскими воспоминаниями

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) отметил день рождения. Музыканту исполнилось 45 лет. В «Народном интервью» он поделился воспоминаниями из детства

Василия водили в детский сад, где детей можно было оставлять на ночь. Конечно, мальчику хотелось домой. И каждый вечер, когда оставался в садике, он внимательно слушал – не подъедет ли к зданию дедушкин автомобиль, пишет издание womanhit.

«Каждую ночь, когда мы оставались в детском садике, я прислушивался к звуку двигателя, потому что дедушка на „Волге“ из штаба иногда приезжал меня забирать. Сидел, так волновался, забегала воспитательница, будила и говорила: „Вакуленко, иди, за тобой дедушка приехал“. И с братом нас забирал. Я выходил», — рассказал Баста.

Ранее Баста рассказал на YouTube-интервью Надежде Стрелец, что в 17-летнем возрасте столкнулся с соблазнами. По словам Вакуленко, к нему пришла популярность после выхода его хита «Моя игра».

Но уже в 2003 году решил отказаться от употребления всех веществ, которые меняют его сознание. И сейчас, отметил рэпер, он живет «свою лучшую жизнь».