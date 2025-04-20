Обнародована прибыль продюсерского центра Анны Asti

Анна Дзюба, известная под сценическим псевдонимом Анна Asti, владеет компанией «Феникс мьюзик». Организация является продюсерским центром и занимается дистрибуцией музыки ее хозяйки, а также других исполнителей.

Как сообщил портал «Страсти», за 2024 год центр Анны Asti заработал 349,9 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 26,1 миллион рублей. В 2023 году прибыль была больше - 64,5 миллиона рублей.

После выступления на «голой вечеринке» Анна Асти столкнулась с серьезными последствиями. Певица потеряла 13 миллионов рублей из-за отмены новогодних корпоративов, а после массовой сдачи билетов сорвался и ее тур по России. Звезду даже хотели лишить российского гражданства, которое она получила всего несколько месяцев назад.

На фоне этих новостей Анна улетела из России и на некоторое время полностью пропала из публичного пространства. И лишь относительно недавно звезда вернулась в Москву.