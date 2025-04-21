«Волшебный опыт»: Ирина Безрукова рассказала о связи с молодыми мужчинами

Актриса Ирина Безрукова призналась, что у нее был роман с 25-летним мужчиной. Об этом стало известно в эфире шоу «Однажды…».

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После развода с Сергеем Безруковым актриса не планирует больше вступать в брак, при этом она не против романов. Ирина признается, что охотно вступает в отношения с мужчинами, которые младше. По словам актрисы, благодаря связи с молодыми она получила новый опыт.

«Ну он же совершеннолетний, правда? У меня были романы с мужчинами с большой разницей. В моей жизни за последние десять лет действительно появился этот опыт. Я хочу сказать, что он совершенно волшебный, потому что никто никому не должен», — высказалась она.

По словам Ирины, на сегодняшний день ее сердце вновь свободно. Несмотря на это, она не чувствует себя одинокой. Более того, актриса надеется на новый роман.

«С некоторых пор мое сердце опять свободно. Дело в том, что в моих планах до сих пор не было выстраивания длительных отношений, но это не исключает прекрасных приятных романов», — призналась Ирина.

Ранее Ирина Безрукова заявила, что не ходит к гадалкам с вопросами о потере близких. Подробности читайте в этой новости.

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