Shaman высказался о венчании с Мизулиной

Ярослав Дронов, известный публике под сценическим псевдонимом Shaman, ответил на вопрос о том, планируют ли они с Екатериной Мизулиной венчаться, заданный ему после пасхальной службы в храме Христа Спасителя. Об этом рассказывают ura.news.

«Будем ли венчаться? Все узнаете, читайте новости», — цитирует Телеграм-канал Shot слова певца.

Дронов осенью прошлого года оформил развод со второй супругой, пиар-специалистом Еленой Мартыновой. Благодаря в том числе и ее деятельности певец стал столь известен.

О романе Ярослава и Екатерины начали говорить несколько месяцев назад. Однако официально свои отношения пара подтвердила лишь в марте, прямо на концерте исполнителя хита «Я русский».

Накануне директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале совместный снимок со своим возлюбленным, певцом Shaman. На фотографии знаменитости были запечатлены возле Храма Христа Спасителя в Москве после пасхального богослужения.