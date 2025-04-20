Отец Саши Зверевой скрывал, что его дочь - певица

Валерий Александрович, 75-летний папа Саши Зверевой, был гостем шоу «SAMKI». Там он признался, что всегда с большим сомнением относился к сфере шоу-бизнеса. И был против выбора дочери. Однако уважал ее решение и не пытался противостоять. Но при этом всегда скрывал, что Саша стала певицей, пишет издание passion.ru.

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«Когда спрашивали: "Это твоя дочка?", — я часто отвечал: "Да нет, что вы, это однофамилица". Ну, просто не хотел лишних вопросов. Некоторые потом, когда узнавали, говорили: "Зачем тебе оно надо, это шоу-бизнес, испортят, она же училась у тебя…". Приходилось объясняться, а я это терпеть не могу», — рассказал Валерий Александрович.

Уехавшая в США певица Саша Зверева заявила, что ее дети не будут учиться в России. Артистка рассказала о планах наследников в соцсети.

Как выяснилось, старшая дочь Саши планирует учиться во Франции в Американском университете, а сын — в Японии. Наследники певицы хотят работать в США, где зарплаты выше, чем в других странах. Из-за этого, по словам Зверевой, им нет смысла рассматривать университеты в России: наше образование не котируется в Америке.