Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках ради денег

Народный артист России Валерий Леонтьев стал выступать в кабаках Европы ради заработка денег. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

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По его данным, певец принял предложение ивент-менеджера из Франции выступить на банкетном ужине в июне, так как его стали меньше звать на корпоративы в России. При этом за подобный частный концерт музыкант берет 15 миллионов рублей, следует из публикации.

Леонтьев 19 марта 2024 года объявил о завершении музыкальной карьеры. Однако это решение затронуло только публичные выступления. Общественный деятель и журналист Вадим Манукян в свою очередь высказал мнение, что певца не отменят в России, так как он никак не комментировал политическую ситуацию в стране.

Уже в январе этого артист решил вернуться на мировую сцену — он анонсировал выступления во многих зарубежных странах. Кроме того, в новогоднюю ночь Леонтьев выступил на Big Art Festival в Дубае за 180 тысяч долларов. «Вечерняя Москва» среди прочего вспомнила самые яркие моменты из жизни артиста.