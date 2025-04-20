Вера Брежнева стала сдавать недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей

Вера Брежнева получает доход от сдачи недвижимости в Пресненском районе Москвы, равный примерно 300 тысячам рублей.

Певица сдает в аренду офисное помещение дочерней компании ее экс-супруга Константина Меладзе. Арендует квадратные метры лейбл Gusli, которым руководит музыкальный продюсер Андрей Джахай, пишет gazeta.ru

После начала специальной военной операции Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе уехала за рубеж. В 2022 году Вера Брежнева закрыла свое ИП в России Через год ей аннулировали вид на жительство. Следом случился развод с Медладзе.

Личная жизнь экс-участницы группы «ВИА Гра» всегда была предметом пристального интереса со стороны поклонников. Украинский блогер рассказал о том, что Брежнева закрутила роман с 28-летним киевским манекенщиком Иваном Козаком. По слухам, роман начался еще в 2023 году, когда Вера вернулась в Киев.

Однако параллельно в соцсетях обсуждают другого кандидата в избранники — банкира Романа Бунича. Папарацци застали пару на концерте «Океана Эльзы», а СМИ предположили, что именно он мог оплатить Вере поездку на фестиваль Coachella в США.