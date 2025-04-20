Цыганова обвинила Киркорова в кощунстве

Вика Цыганова буквально обрушилась на Филиппа Киркорова, купившего дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей. Певица возмутилась обвинила коллегу в «показном патриотизме и притворной вере», пишет издание passion.ru.

Филипп Киркоров похвастался в социальной сети двухкилограммовым куличом с начинкой «дубайский шоколад» и с верхушкой в форме церковного купола. Вику Цыганову ситуация возмутила. Она припомнила Филиппу Бедросовичу и покупку часов Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Киркоров, как какой-то язычник или сатанист, вместо обычного кулича решил вкусить на Пасху кулич с дизайнерским куполом и начинкой из сусального золота. Такое кощунство и безвкусицу встретишь редко. Это просто мерзость. Пока православные в этот светлый праздник насыщаются радостью и благодатью, Киркоров наполняется золотом. Патриотизм у него выражается в дорогущих часах, а вера — в золотом куличе. Показной патриотизм и притворная вера…», — заявила Цыганова.

Ранее Виктория Цыганова в Telegram-канале выступила против освобождения актера Михаила Ефремова по УДО. Цыганова уверена, что выход Ефремова по условно-досрочному освобождению не закончится ничем хорошим.