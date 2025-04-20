Названа стоимость недвижимости ведьмы Голуновой

Сибирская ведьма Елена Голунова держит в собственности имущество в Москве общей стоимостью до 100 миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, ведьма приобрела три квартиры на улице Обручева. Первое жилье стоимостью около 20 миллионов рублей она купила еще в 2019 году, а уже спустя три года приобрела еще две квартиры в соседнем доме: двухкомнатную и трехкомнатную стоимостью порядка 20 и 36 миллионов рублей соответственно.

Кроме того, в собственности Голуновой находится земельный участок в поселении Вороновское, купленный за пять миллионов рублей, следует из публикации.

Бизнес ведьмы стал приносить значительно меньше прибыли. Так, ее ООО «КАДИ», зарегистрированное 12 лет назад, заработало за прошлый год около 700 тысяч рублей — в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году (1,7 миллиона рублей).

Экстрасенс и звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс также получает более двух миллионов рублей ежемесячно, продавая магические атрибуты: осиновые колы, камни и браслеты. Цены на «сувениры» высокие — авторский браслет стоит 145 тысяч рублей.