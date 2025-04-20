Певица Ханна похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

Исполнительница разместила ролик, в котором продемонстрировала розовое изделие Hermès Kelly. Известно, что стоимость похожего аксессуара составляет 35,5 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей).

«Моя новая любовь, плюс один к моей коллекции. Мини-сумка Kelly. У нас сегодня первый выгул. Как это красиво!» — высказалась артистка.

В феврале певица Ханна показала архивное фото. 34-летняя знаменитость разместила фото 30-летней давности. На снимке звезда была запечатлена в красном свитере с мультипликационным персонажем Микки Маусом, синей юбке и белых колготках.