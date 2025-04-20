Экс-супруга комика Евгения Петросяна, заслуженная артистка России Елена Степаненко завершила карьеру юмористки. Об этом сообщает сайт kp.ru.

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Как сообщают СМИ, на данный момент Степаненко находится на «заслуженном отдыхе». Она часто бывает в Москве, но также много времени проводит в США — у семьи старшей дочери Петросяна Викторины, которая поддерживала артистку после развода.

В феврале 2025 года, отмечает kp.ru, Степаненко ликвидировала свое российское ИП, созданное юмористкой еще в 2001-м. Причиной прекращения деятельности в документах названо «принятие предпринимателем соответствующего решения». Через него Степаненко оказывала концертную деятельность и снималась в различных шоу.

При этом kp.ru не исключает, что Степаненко все же вернется на сцену, когда «заскучает отдыхать».

В 2018 году Степаненко развелась с Евгением Петросяном. Еще в 2020-м году ее шоу на канале «Россия» закрыли из-за низких рейтингов, а с 2021 года артистка почти перестала выходить на сцену.

Накануне стало известно, что певец Валерий Леонтьев выступает в европейских кабаках ради денег, несмотря на завершение карьеры.