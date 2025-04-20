Жена рассказала о реакции Алибасова на смерть директора группы «На-На»

Бари Алибасов очень переживает из-за смерти Виталия Фроликова, с которым они дружили уже 30 лет. Супруга продюсера Елена Калинина рассказала журналистам АиФ, что сразу сообщить печальную новость почти 80-летнему Алибасову не решилась. Сначала она дала мужу лекарство и уже потом объяснила, что произошло.

«Я его вчера еле успокоила, но [скорую помощь] не вызывала. Человеку почти 80 лет, он очень тяжело переносит. Перед тем, как сообщить эту новость, просто успокаивающее дали ему, чтобы не было никакого скачка давления или еще что-то. Они с Виталием Ивановичем очень-очень давно вместе. За 30 лет невозможно остаться просто коллегами. Творческие люди прикипают же друг к другу, они были близки», - отметила Калинина.

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов скончался во время операции на сердце. Журналисты утверждают, что накануне Фроликову проводили плановую операцию на сердце. В какой-то момент его сердце остановилось — врачи констатировали смерть.