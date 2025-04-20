СМИ: доход ведьмы Елены Голуновой упал в 2,5 раза

Бизнес сибирской ведьмы Елены Голуновой, матери Влада Кадони, стал приносить значительно меньше прибыли. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.По данным канала, ее ООО «КАДИ», зарегистрированное 12 лет назад, заработало за прошлый год около 700 тысяч рублей — в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году (1,7 миллиона рублей).

© Вечерняя Москва

Голунова предоставляет магические услуги, продает обереги и книги, включая «Дар смерти» за 1000 рублей. Сеансы в Москве и Новосибирске стоят 35 тысяч рублей при записи на год вперед или 70 тысяч рублей за срочный прием через пару месяцев.

Оплата, по словам клиентов, наличными сразу после сеанса. Несмотря на заявленную востребованность, официальный доход компании резко снизился, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что экстрасенс и звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс получает более двух миллионов рублей ежемесячно, продавая магические атрибуты: осиновые колы, камни и браслеты. Цены на «сувениры» высокие — авторский браслет стоит 145 тысяч рублей.