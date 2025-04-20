Алсу заступилась за арестованную Александру Дроздову

На днях между артистами Ильей Делем и Александрой Дроздовой разгорелся бытовой конфликт. Девушка ударила возлюбленного ножом, из-за чего тот оказался в больнице. Актриса утверждает, что просто защищала маленького за сына, которого мужчина схватил во время ссоры. Об этом пишет издание womanhit.

Инцидент активно обсуждают в СМИ и социальных сетях. Певица Алсу поддержала Александру. В эфире шоу «Ты не поверишь!» исполнительница предположила, что у Дроздовой просто не осталось другого выхода.

«Либо он ее, либо она его. Тут как бы нужно выбирать. Нет такого „спровоцировала“, нет такого „сама виновата“, „а вот изменяет — сама виновата. Поднимает руку — наверное, тоже сама виновата“. Нет, девочки, нет. Не нужно искать оправдания, не бывает», — убеждена артистка.

Посочувствовала Александре и актриса Елена Захарова. Она отметила, что на месте коллеги могла оказаться любая женщина.

«Не дай Бог, я даже боюсь такое представить, потому что я тоже мать, я бы тоже защищала свое дитя», — сказала она.

Актрисе грозит до 10 лет лишения свободы. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека.