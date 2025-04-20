Малиновская жалеет о чрезмерном увлечении пластикой

Маша Малиновская публично призналась, что очень жалеет, что год за годом перекраивала себя пластикой. На первую операцию она решилась еще в юности. В итоге к 44 годам Маша стала считать себя жертвой пластической хирургии.

Малиновская призналась, что увеличивала и уменьшала грудь, корректировала форму носа, удаляла комки Биша и вводила филлеры в губы. Гель, который закачали в губы, лег комками. Ведущей пришлось пойти на болезненные процедуры выведения препарата. При этом Маша потратила огромные деньги, пишет Экспресс Газета.

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19-20 лет, я была очень красивой… Я просто жертва. Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу.

Я жалею об очень многих манипуляциях со своей внешностью. Сейчас у меня комплекс неполноценности никуда не ушел. Считаю, что я толстоватая и мне надо похудеть килограммов на 15. Не считаю себя симпатичной», —заявила Малиновская.

Ранее Телеведущая Маша Малиновская заявила, что переживает за растущего без отца сына. По словам Маши, отец Мирона не принимает участие в его воспитании. Она рассталась с экс-возлюбленным еще во время беременности и больше с ним не общалась.