Меган Маркл нашли в кустах без обуви

В этом году католики и православные христиане в один день - 20 апреля - отметили светлый праздник Пасхи. По этому поводу социальные сети как обычных людей, так и мировых знаменитостей полнятся фотографиями и видео этого дня.

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Не осталась в стороне и супруга британского принца Гарри, малоизвестная американская актриса Меган Маркл. Однако, в отличие от многих, она не стала выкладывать трогательные семейные кадры, а обнародовала видео, на котором запечатлены утка с утятами, переходящими дорогу.

При этом пользователи Сети обнаружили Меган Маркл в кустах. Приятно удивленная супруга принца Гарри, облаченная в белое платье, осторожно вышла из своего укрытия, при этом продемонстрировав босые ноги.

"Желаю вам счастливой Пасхи, полной любви и... сюрпризов!" - написала Меган на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Примечательно, что комментарии к своим публикациям там она отключила.

Говорят, это связано с тем, что супруга принца Гарри то и дело подпадает под град критики. Так, недавно Меган отхватила хейта за то, что приготовила зеленые вафли в честь дня Святого Патрика. Особо наблюдательные пользователи Сети обратили внимание на нестыковку в показанных Меган кадрах. На видео жена принца Гарри демонстрирует, как заливает тесто в вафельницу с секциями, делящими основной "блинчик" на четыре треугольника с закругленным краем. Но на финальном фото на тарелке лежит кругленькая вафля без следов от разделения секций. Такое просто невозможно испечь, использую ту форму, что Маркл показала на видео, сделали вывод интернет-пользователи, и обвинили ее в обмане.

До этого зрители в пух и прах раскритиковали кулинарное шоу Меган. В частности, многим не понравился ее "быстрый" рецепт спагетти, которые та предложила варить в сковороде вместе с сыром и помидорами. Комментаторы высмеяли кулинарные способности Маркл. Критики в один голос твердят, что Меган плохо отыгрывает роль радушной хозяйки и талантливого кулинара (при том, что съемки проходили не в ее доме, а в арендованном особняке), дает глупые и неуместные советы.