Валерия назвала самый неприятный в ее жизни подарок

Певица Валерия была гостьей программы «Секрет на миллион». Там певица вспомнила о том, как получила самый неприятный подарок в жизни. Отличился ее экс-супруг Александр Шульгин в 2001 году.

«Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — объяснила певица.

Нынешний супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, тоже может не угадать с подарком. К примеру, она не порадовалась блендеру и хлебопечке. Валерия пошутила, что подарит на следующий праздник Пригожину гантели, информирует gazeta.ru.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин признался, что они с женой, певицей Валерией, долго думали над съемкой клипа «Ураган». Пригожин и Валерия сомневались, стоит ли снимать клип. Продюсер объяснил, что ролик обошелся в $100 тысяч (около 8,54 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).