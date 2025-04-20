Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Кудрявцевой.

Вера Сотникова выложила в социальных сетях архивный снимок, на котором запечатлена вместе с Лерой Кудрявцевой.

«Знали бы мы тогда, сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» - написала актриса.

Фолловеры обратили внимание, что внешность телеведущей с той поры сильно изменилась. И речь даже не о прическе или макияже – сейчас Кудрявцева «носит» на лице аккуратный и изящный нос.

В то время, когда была сделана фотография, он был крупнее и шире

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Сама Лера о ринопластике публично не рассказывала. Она озвучивала лишь неприятную историю с лопнувшими грудными имплантами – тогда ведущей пришлось перенести операцию, информирует «Комсомольская Правда».

«Протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — рассказывала она несколько лет назад.

Недавно российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что переживает сложный период из-за алкогольной зависимости своего мужа Игоря Макарова. Звезда рассказала, что устала скрывать проблему и бороться с ней в одиночку, признав у себя признаки созависимости и синдром спасателя.