Костюшкин не оставляет попыток помириться с Самбурской

В начале недели Настасью Самбурскую сбил Стас Костюшкин, который ехал на мопеде. Помощь врачей актрисе не понадобилась.

Настасья переходила дорогу по пешеходному переходу на 3-й улице Ямского поля. Перед ней резко затормозил автомобиль. Из-за машины выскочил мопед, которым управлял Стас. Самбурской удалось отпрыгнуть, но она все же ударилась о мотороллер, а затем и о легковушку, пишет СтарХит.

Костюшкин подошел к пострадавшей, попытался помочь и извинился, но разгневанная Самбурская только отмахнулась от него.

Стас до сих пор пытается загладить вину. После инцидента он отправил Настасье большой букет, но актриса не склонна прощать Костюшкина. Она опубликовала видео в соцсетях, где отметила, что не стала принимать извинения.

«Несколько дней назад у меня произошло событие, о котором я рассказывала. Меня сбил мопед. Водителем этого мопеда волею судьбы оказался Стас Костюшкин, и он решил прислать мне вот этот вот извинительный букет. Знаешь что Стас, я хочу тебе сказать? В ж*** тебя и твой букет. Я твои извинения не принимаю», — сказала артистка.

Но певец не сдается.

«Ситуация действительно одна миллион, но, как я уже сказал, и Настасья — девушка одна миллион! Я от чистого сердца принес свои извинения, отправил букет. Но дальше не очень понял этого прикола, она, судя по сторис, приняла букет, но после заблокировала меня. Видимо, надо ехать к ней лично и пытаться как-то уладить ситуацию», — объяснил Костюшкин.

Пока остается загадкой — реальной ли была авария, или это «прогрев» совместного проекта.