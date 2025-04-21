Телеведущий Отар Кушанашвили, победивший рак, осудил высокомерие певца Филиппа Киркорова: многие знаменитости поддержали Отара в борьбе с раком, но поп-король даже не похлопал ему на съемках программы.

Кушанашвили признался, что во время съемок новогодней программы многие звезды поддержали его борьбу с онкологией. По его словам, ему хлопали Глюкоза, Полина Гагарина, Анна Седокова, Анатолий Сульянов, рэпер Наваи и другие.

Единственными, кто отказался от поздравлений, стали Филипп Киркоров и Артемий Лебедев.

— В столь ответственный момент, когда появился человек и люди со слезами на глазах его приветствуют, можно солидаризироваться. Отказывать Киркорову в таланте необыкновенном, чрезвычайном, было бы преступлением против совести, но человеческие качества… Я с Гагариной был в ссоре, но мы, не договариваясь, друг другу похлопали. С Аней Седоковой у нас очень сардонические отношения, но все, кроме Киркорова и Лебедева, встали и похлопали, — осудил знаменитостей телеведущий на подкасте «Это футбол, брат!».

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как вел непростую борьбу с онкологией, «смиренно переживая» сеансы химиотерапии. По его словам, справляться с трудностями лечения ему удавалось достаточно стойко.

Композитор Игорь Крутой высказался о певце Филиппе Киркорове, чьи эпатажные выходки могут приводить к неприятным последствиям. Он заявил, что артист должен быть готов к тому, что его могут ударить по лицу, учитывая его склонность к скандалам и эпатажу.