Валерий Леонтьев готов выступать в европейских ресторанах ради заработка. Народный артист России принял предложение выступить во Франции на частном концерте на одном из банкетных ужинов. Об этом пишет gazeta.ru.

Сообщается, что мероприятие состоится в июне и гонорар Леонтьева составит 15 миллионов рублей.

Также Леонтьев, предположительно, планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего «мирового турне» в 2025 году. СМИ писали, что уже есть предварительные договоренности о концертах в восьми странах.

Ранее певица Вика Цыганова заявила в интервью с Давидом Виннером, что ее рвало пол-вечера после концерта Валерия Леонтьева. По словам Цыгановой, ее «тонкая нервная структура» не перенесла то, что увидела. Артистка призналась, что муж Вадим отругал ее после выступления. Цыганов попросил певицу больше не ходить на концерты Леонтьева.